تاكا بنغلاديشي إلى دولار جامايكي

تحويل BDT إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
١٬٤١٠٫٥٢ jmd

1.00000 BDT = 1.41052 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063488.36061.434471.659620.957218.2131
1GBP1.1584811.232102.371.661911.922751.108921.1007
1USD0.94040.811688183.09251.348951.560670.900117.1272
1INR0.01131730.009768490.012034810.01623430.01878230.01083250.206122

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار جامايكي
1 BDT1.41052 JMD
5 BDT7.05260 JMD
10 BDT14.10520 JMD
20 BDT28.21040 JMD
50 BDT70.52600 JMD
100 BDT141.05200 JMD
250 BDT352.63000 JMD
500 BDT705.26000 JMD
1000 BDT1410.52000 JMD
2000 BDT2821.04000 JMD
5000 BDT7052.60000 JMD
10000 BDT14105.20000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Bangladeshi Taka
1 JMD0.70896 BDT
5 JMD3.54478 BDT
10 JMD7.08956 BDT
20 JMD14.17912 BDT
50 JMD35.44780 BDT
100 JMD70.89560 BDT
250 JMD177.23900 BDT
500 JMD354.47800 BDT
1000 JMD708.95600 BDT
2000 JMD1417.91200 BDT
5000 JMD3544.78000 BDT
10000 JMD7089.56000 BDT