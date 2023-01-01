تاكا بنغلاديشي إلى نيراس نيجيري

تحويل BDT إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
7027.70 ngn

1.00000 BDT = 7.02770 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 4:50 UTC
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BDT إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0634588.35251.43471.659950.957418.2136
1GBP1.1582811.23185102.3431.661891.922811.1089421.0978
1USD0.940350.811787183.0811.34911.560910.900217.1269
1INR0.01131830.009771030.012036410.01623840.01878790.01083520.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / النيرة النيجيرية
1 BDT7.02770 NGN
5 BDT35.13850 NGN
10 BDT70.27700 NGN
20 BDT140.55400 NGN
50 BDT351.38500 NGN
100 BDT702.77000 NGN
250 BDT1756.92500 NGN
500 BDT3513.85000 NGN
1000 BDT7027.70000 NGN
2000 BDT14055.40000 NGN
5000 BDT35138.50000 NGN
10000 BDT70277.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Bangladeshi Taka
1 NGN0.14229 BDT
5 NGN0.71147 BDT
10 NGN1.42294 BDT
20 NGN2.84588 BDT
50 NGN7.11470 BDT
100 NGN14.22940 BDT
250 NGN35.57350 BDT
500 NGN71.14700 BDT
1000 NGN142.29400 BDT
2000 NGN284.58800 BDT
5000 NGN711.47000 BDT
10000 NGN1422.94000 BDT