تاكا بنغلاديشي إلى ليو مولدوفي

تحويل BDT إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
164.09 mdl

1.00000 BDT = 0.16409 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.36281.434741.65980.9574518.2162
1GBP1.1583511.23205102.3571.661971.922671.1090621.1012
1USD0.94020.811655183.0791.348951.560550.900217.1269
1INR0.0113170.009769680.012036710.0162370.01878390.01083550.206152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / مولدوفى Leu
1 BDT0.16409 MDL
5 BDT0.82045 MDL
10 BDT1.64091 MDL
20 BDT3.28182 MDL
50 BDT8.20455 MDL
100 BDT16.40910 MDL
250 BDT41.02275 MDL
500 BDT82.04550 MDL
1000 BDT164.09100 MDL
2000 BDT328.18200 MDL
5000 BDT820.45500 MDL
10000 BDT1640.91000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / Bangladeshi Taka
1 MDL6.09418 BDT
5 MDL30.47090 BDT
10 MDL60.94180 BDT
20 MDL121.88360 BDT
50 MDL304.70900 BDT
100 MDL609.41800 BDT
250 MDL1523.54500 BDT
500 MDL3047.09000 BDT
1000 MDL6094.18000 BDT
2000 MDL12188.36000 BDT
5000 MDL30470.90000 BDT
10000 MDL60941.80000 BDT