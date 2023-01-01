تاكا بنغلاديشي إلى ريال عماني

تحويل BDT إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
3.508 omr

1.00000 BDT = 0.00351 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:50 UTC
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BDT إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063588.3631.434871.660290.957418.2146
1GBP1.1582111.2318102.3471.661941.923031.1088721.097
1USD0.94030.81182183.0871.34921.561160.900217.127
1INR0.0113170.009770720.012035610.01623840.01878940.01083440.206133

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الريال العماني
1 BDT0.00351 OMR
5 BDT0.01754 OMR
10 BDT0.03508 OMR
20 BDT0.07016 OMR
50 BDT0.17540 OMR
100 BDT0.35081 OMR
250 BDT0.87701 OMR
500 BDT1.75403 OMR
1000 BDT3.50806 OMR
2000 BDT7.01612 OMR
5000 BDT17.54030 OMR
10000 BDT35.08060 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Bangladeshi Taka
1 OMR285.05800 BDT
5 OMR1425.29000 BDT
10 OMR2850.58000 BDT
20 OMR5701.16000 BDT
50 OMR14252.90000 BDT
100 OMR28505.80000 BDT
250 OMR71264.50000 BDT
500 OMR142529.00000 BDT
1000 OMR285058.00000 BDT
2000 OMR570116.00000 BDT
5000 OMR1425290.00000 BDT
10000 OMR2850580.00000 BDT