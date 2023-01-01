تاكا بنغلاديشي إلى وون كوري جنوبي

تحويل BDT إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
١٢٬٢١٢ krw

1.00000 BDT = 12.21150 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 4:48 UTC
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BDT إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 KRW
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.37151.434611.659510.957318.2145
1GBP1.1584811.23205102.3771.661971.922521.1090121.1012
1USD0.94030.811655183.0951.348951.560430.9001517.1269
1INR0.01131590.00976780.012034410.01623380.01877880.01083280.206112

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / وون كوريا الجنوبية
1 BDT12.21150 KRW
5 BDT61.05750 KRW
10 BDT122.11500 KRW
20 BDT244.23000 KRW
50 BDT610.57500 KRW
100 BDT1221.15000 KRW
250 BDT3052.87500 KRW
500 BDT6105.75000 KRW
1000 BDT12211.50000 KRW
2000 BDT24423.00000 KRW
5000 BDT61057.50000 KRW
10000 BDT122115.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Bangladeshi Taka
1 KRW0.08189 BDT
5 KRW0.40945 BDT
10 KRW0.81890 BDT
20 KRW1.63780 BDT
50 KRW4.09451 BDT
100 KRW8.18902 BDT
250 KRW20.47255 BDT
500 KRW40.94510 BDT
1000 KRW81.89020 BDT
2000 KRW163.78040 BDT
5000 KRW409.45100 BDT
10000 KRW818.90200 BDT