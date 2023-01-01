تاكا بنغلاديشي إلى لوتي ليسوتو

تحويل BDT إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
172.61 lsl

1.00000 BDT = 0.17261 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 4:48 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BDT إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 LSL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.36281.434741.65980.9574518.2162
1GBP1.1583511.23205102.3571.661971.922671.1090621.1012
1USD0.94020.811655183.0791.348951.560550.900217.1269
1INR0.0113170.009769680.012036710.0162370.01878390.01083550.206152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

BDT إلى USD

BDT إلى EUR

BDT إلى AUD

BDT إلى PHP

BDT إلى GBP

BDT إلى INR

BDT إلى CAD

BDT إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Lesotho Loti
1 BDT0.17261 LSL
5 BDT0.86305 LSL
10 BDT1.72609 LSL
20 BDT3.45218 LSL
50 BDT8.63045 LSL
100 BDT17.26090 LSL
250 BDT43.15225 LSL
500 BDT86.30450 LSL
1000 BDT172.60900 LSL
2000 BDT345.21800 LSL
5000 BDT863.04500 LSL
10000 BDT1726.09000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / Bangladeshi Taka
1 LSL5.79345 BDT
5 LSL28.96725 BDT
10 LSL57.93450 BDT
20 LSL115.86900 BDT
50 LSL289.67250 BDT
100 LSL579.34500 BDT
250 LSL1448.36250 BDT
500 LSL2896.72500 BDT
1000 LSL5793.45000 BDT
2000 LSL11586.90000 BDT
5000 LSL28967.25000 BDT
10000 LSL57934.50000 BDT