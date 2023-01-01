تاكا بنغلاديشي إلى فرنك جيبوتي

تحويل BDT إلى DJF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
١٬٦٢٢ djf

1.00000 BDT = 1.62232 DJF

متوسط سعر صرف السوق عند 4:41 UTC
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BDT إلى DJF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 DJF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063588.35561.434611.659640.9572518.2146
1GBP1.1586111.23215102.3671.662111.922831.1090821.103
1USD0.94030.811589183.081.348951.560550.900117.127
1INR0.01131790.009768770.012036610.01623680.01878370.01083410.206151

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى فرنك جيبوتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DJF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى DJF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Djiboutian Franc
1 BDT1.62232 DJF
5 BDT8.11160 DJF
10 BDT16.22320 DJF
20 BDT32.44640 DJF
50 BDT81.11600 DJF
100 BDT162.23200 DJF
250 BDT405.58000 DJF
500 BDT811.16000 DJF
1000 BDT1622.32000 DJF
2000 BDT3244.64000 DJF
5000 BDT8111.60000 DJF
10000 BDT16223.20000 DJF
معدلات التحويل Djiboutian Franc / Bangladeshi Taka
1 DJF0.61640 BDT
5 DJF3.08200 BDT
10 DJF6.16400 BDT
20 DJF12.32800 BDT
50 DJF30.82000 BDT
100 DJF61.64000 BDT
250 DJF154.10000 BDT
500 DJF308.20000 BDT
1000 DJF616.40000 BDT
2000 DJF1232.80000 BDT
5000 DJF3082.00000 BDT
10000 DJF6164.00000 BDT