1 فرنك جيبوتي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل DJF إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1 djf
0.66 bdt

Fdj1.000 DJF = Tk0.6607 BDT

Mid-market exchange rate at 23:06
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DJF إلى BDT مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.751.5021.660.94620.847
1 GBP1.16811.277107.1361.7541.9381.10524.343
1 USD0.9150.783183.9171.3741.5180.86519.067
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / Bangladeshi Taka
1 DJF٠٫٦٦٠٦٩ BDT
5 DJF٣٫٣٠٣٤٦ BDT
10 DJF٦٫٦٠٦٩١ BDT
20 DJF١٣٫٢١٣٨٢ BDT
50 DJF٣٣٫٠٣٤٥٥ BDT
100 DJF٦٦٫٠٦٩١٠ BDT
250 DJF١٦٥٫١٧٢٧٥ BDT
500 DJF٣٣٠٫٣٤٥٥٠ BDT
1000 DJF٦٦٠٫٦٩١٠٠ BDT
2000 DJF١٬٣٢١٫٣٨٢٠٠ BDT
5000 DJF٣٬٣٠٣٫٤٥٥٠٠ BDT
10000 DJF٦٬٦٠٦٫٩١٠٠٠ BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Djiboutian Franc
1 BDT١٫٥١٣٥٧ DJF
5 BDT٧٫٥٦٧٨٥ DJF
10 BDT١٥٫١٣٥٧٠ DJF
20 BDT٣٠٫٢٧١٤٠ DJF
50 BDT٧٥٫٦٧٨٥٠ DJF
100 BDT١٥١٫٣٥٧٠٠ DJF
250 BDT٣٧٨٫٣٩٢٥٠ DJF
500 BDT٧٥٦٫٧٨٥٠٠ DJF
1000 BDT١٬٥١٣٫٥٧٠٠٠ DJF
2000 BDT٣٬٠٢٧٫١٤٠٠٠ DJF
5000 BDT٧٬٥٦٧٫٨٥٠٠٠ DJF
10000 BDT١٥٬١٣٥٫٧٠٠٠٠ DJF