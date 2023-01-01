فرنك جيبوتي إلى يورو

تحويل DJF إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 djf
5.27 eur

1.00000 DJF = 0.00527 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:17 UTC
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DJF إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.066288.65721.438681.664640.967518.2445
1GBP1.1538711.23025102.2981.660041.920771.1163721.0517
1USD0.93790.812843183.15251.349351.561280.907417.1117
1INR0.01127940.009775330.012026110.01622740.01877610.01091250.205787

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Djiboutian franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / اليورو
1 DJF0.00527 EUR
5 DJF0.02634 EUR
10 DJF0.05268 EUR
20 DJF0.10535 EUR
50 DJF0.26338 EUR
100 DJF0.52677 EUR
250 DJF1.31692 EUR
500 DJF2.63384 EUR
1000 DJF5.26768 EUR
2000 DJF10.53536 EUR
5000 DJF26.33840 EUR
10000 DJF52.67680 EUR
معدلات التحويل اليورو / Djiboutian Franc
1 EUR189.83700 DJF
5 EUR949.18500 DJF
10 EUR1898.37000 DJF
20 EUR3796.74000 DJF
50 EUR9491.85000 DJF
100 EUR18983.70000 DJF
250 EUR47459.25000 DJF
500 EUR94918.50000 DJF
1000 EUR189837.00000 DJF
2000 EUR379674.00000 DJF
5000 EUR949185.00000 DJF
10000 EUR1898370.00000 DJF