Франки Джибути в евро

Сконвертируйте DJF в EUR по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = €0,005246 EUR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DJF к EUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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EUR
1 DJF в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00520,0052
Низкий0,00510,0050
В среднем0,00520,0051
Изменение2.02%1.81%
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Соотношение 1 DJF к EUR

За последние 30 дней максимальный курс DJF к EUR составил 0,0052, а минимальный — 0,0051. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0052. Изменение курса DJF к EUR в процентном соотношении составило 2.02.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к EUR составил 0,0052, а минимальный — 0,0050. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0051. Изменение курса DJF к EUR в процентном соотношении составило 1.81.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

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DJF в JPY

DJF в RUB

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Евро
1 DJF0,00525 EUR
5 DJF0,02623 EUR
10 DJF0,05246 EUR
20 DJF0,10493 EUR
50 DJF0,26231 EUR
100 DJF0,52463 EUR
250 DJF1,31157 EUR
500 DJF2,62314 EUR
1000 DJF5,24627 EUR
2000 DJF10,49254 EUR
5000 DJF26,23135 EUR
10000 DJF52,46270 EUR
Обменные курсы Евро / Франк Джибути
1 EUR190,61200 DJF
5 EUR953,06000 DJF
10 EUR1 906,12000 DJF
20 EUR3 812,24000 DJF
50 EUR9 530,60000 DJF
100 EUR19 061,20000 DJF
250 EUR47 653,00000 DJF
500 EUR95 306,00000 DJF
1000 EUR190 612,00000 DJF
2000 EUR381 224,00000 DJF
5000 EUR953 060,00000 DJF
10000 EUR1 906 120,00000 DJF