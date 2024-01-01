Франки Джибути в британские фунты стерлингов

Сконвертируйте DJF в GBP по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = £0,004353 GBP

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса DJF к GBP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

GBP
1 DJF в GBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00440,0044
Низкий0,00430,0042
В среднем0,00430,0043
Изменение1.11%-1.33%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DJF к GBP

За последние 30 дней максимальный курс DJF к GBP составил 0,0044, а минимальный — 0,0043. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0043. Изменение курса DJF к GBP в процентном соотношении составило 1.11.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к GBP составил 0,0044, а минимальный — 0,0042. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0043. Изменение курса DJF к GBP в процентном соотношении составило -1.33.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DJF к GBP

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в британские фунты стерлингов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

DJF в USD

DJF в EUR

DJF в GBP

DJF в INR

DJF в JPY

DJF в RUB

DJF в AUD

DJF в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Британский фунт стерлингов
1 DJF0,00435 GBP
5 DJF0,02176 GBP
10 DJF0,04353 GBP
20 DJF0,08705 GBP
50 DJF0,21764 GBP
100 DJF0,43527 GBP
250 DJF1,08818 GBP
500 DJF2,17635 GBP
1000 DJF4,35270 GBP
2000 DJF8,70540 GBP
5000 DJF21,76350 GBP
10000 DJF43,52700 GBP
Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Франк Джибути
1 GBP229,74200 DJF
5 GBP1 148,71000 DJF
10 GBP2 297,42000 DJF
20 GBP4 594,84000 DJF
50 GBP11 487,10000 DJF
100 GBP22 974,20000 DJF
250 GBP57 435,50000 DJF
500 GBP114 871,00000 DJF
1000 GBP229 742,00000 DJF
2000 GBP459 484,00000 DJF
5000 GBP1 148 710,00000 DJF
10000 GBP2 297 420,00000 DJF