Cibuti frangından İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile DJF → GBP çevirin

1.000 djf
4,52 gbp

1,000 DJF = 0,004517 GBP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cibuti frangından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DJF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DJF → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cibuti frangı için en iyi döviz çiftleri

DJF → USD

DJF → EUR

DJF → GBP

DJF → INR

DJF → JPY

DJF → RUB

DJF → AUD

DJF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cibuti Frangı / İngiliz Pound Sterlini
1 DJF0,00452 GBP
5 DJF0,02258 GBP
10 DJF0,04517 GBP
20 DJF0,09034 GBP
50 DJF0,22584 GBP
100 DJF0,45169 GBP
250 DJF1,12921 GBP
500 DJF2,25843 GBP
1000 DJF4,51685 GBP
2000 DJF9,03370 GBP
5000 DJF22,58425 GBP
10000 DJF45,16850 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Cibuti Frangı
1 GBP221,39300 DJF
5 GBP1.106,96500 DJF
10 GBP2.213,93000 DJF
20 GBP4.427,86000 DJF
50 GBP11.069,65000 DJF
100 GBP22.139,30000 DJF
250 GBP55.348,25000 DJF
500 GBP110.696,50000 DJF
1000 GBP221.393,00000 DJF
2000 GBP442.786,00000 DJF
5000 GBP1.106.965,00000 DJF
10000 GBP2.213.930,00000 DJF