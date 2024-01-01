Cibuti frangından Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile DJF → ZAR çevirin

1.000 djf
106,07 zar

1,000 DJF = 0,1061 ZAR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cibuti frangından Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DJF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DJF → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cibuti frangı için en iyi döviz çiftleri

DJF → USD

DJF → EUR

DJF → GBP

DJF → INR

DJF → JPY

DJF → RUB

DJF → AUD

DJF → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Güney Afrika Randı
1 DJF0,10607 ZAR
5 DJF0,53035 ZAR
10 DJF1,06069 ZAR
20 DJF2,12138 ZAR
50 DJF5,30345 ZAR
100 DJF10,60690 ZAR
250 DJF26,51725 ZAR
500 DJF53,03450 ZAR
1000 DJF106,06900 ZAR
2000 DJF212,13800 ZAR
5000 DJF530,34500 ZAR
10000 DJF1.060,69000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Cibuti Frangı
1 ZAR9,42779 DJF
5 ZAR47,13895 DJF
10 ZAR94,27790 DJF
20 ZAR188,55580 DJF
50 ZAR471,38950 DJF
100 ZAR942,77900 DJF
250 ZAR2.356,94750 DJF
500 ZAR4.713,89500 DJF
1000 ZAR9.427,79000 DJF
2000 ZAR18.855,58000 DJF
5000 ZAR47.138,95000 DJF
10000 ZAR94.277,90000 DJF