2.000 Güney Afrika randından Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile ZAR → DJF çevirin

2.000 zar
19.423 djf

1,000R ZAR = 9,712Fdj DJF

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → DJF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → DJFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,89619,9043
Düşük9,63679,3665
Ortalama9,76029,6935
Değişim-0.16%1.40%
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1 ZAR → DJF istatistikleri

ZAR → DJF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,8961, en düşük 9,6367 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,7602 oldu. ZAR → DJF kurundaki değişiklik -0.16 değerindeydi.

ZAR → DJF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,9043, en düşük 9,3665 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,6935 oldu. ZAR → DJF kurundaki değişiklik 1.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Cibuti Frangı
1 ZAR9,71168 DJF
5 ZAR48,55840 DJF
10 ZAR97,11680 DJF
20 ZAR194,23360 DJF
50 ZAR485,58400 DJF
100 ZAR971,16800 DJF
250 ZAR2.427,92000 DJF
500 ZAR4.855,84000 DJF
1000 ZAR9.711,68000 DJF
2000 ZAR19.423,36000 DJF
5000 ZAR48.558,40000 DJF
10000 ZAR97.116,80000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Güney Afrika Randı
1 DJF0,10297 ZAR
5 DJF0,51485 ZAR
10 DJF1,02969 ZAR
20 DJF2,05938 ZAR
50 DJF5,14845 ZAR
100 DJF10,29690 ZAR
250 DJF25,74225 ZAR
500 DJF51,48450 ZAR
1000 DJF102,96900 ZAR
2000 DJF205,93800 ZAR
5000 DJF514,84500 ZAR
10000 DJF1.029,69000 ZAR