Франки Джибути в доллары США

Сконвертируйте DJF в USD по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = $0,005623 USD

Среднерыночный курс в 18:01
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График изменения обменного курса DJF к USD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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USD
1 DJF в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00560,0056
Низкий0,00560,0056
В среднем0,00560,0056
Изменение0.02%0.00%
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Соотношение 1 DJF к USD

За последние 30 дней максимальный курс DJF к USD составил 0,0056, а минимальный — 0,0056. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0056. Изменение курса DJF к USD в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к USD составил 0,0056, а минимальный — 0,0056. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0056. Изменение курса DJF к USD в процентном соотношении составило 0.00.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

DJF в USD

DJF в EUR

DJF в GBP

DJF в INR

DJF в JPY

DJF в RUB

DJF в AUD

DJF в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Доллар США
1 DJF0,00562 USD
5 DJF0,02812 USD
10 DJF0,05623 USD
20 DJF0,11247 USD
50 DJF0,28117 USD
100 DJF0,56235 USD
250 DJF1,40587 USD
500 DJF2,81174 USD
1000 DJF5,62347 USD
2000 DJF11,24694 USD
5000 DJF28,11735 USD
10000 DJF56,23470 USD
Обменные курсы Доллар США / Франк Джибути
1 USD177,82600 DJF
5 USD889,13000 DJF
10 USD1 778,26000 DJF
20 USD3 556,52000 DJF
50 USD8 891,30000 DJF
100 USD17 782,60000 DJF
250 USD44 456,50000 DJF
500 USD88 913,00000 DJF
1000 USD177 826,00000 DJF
2000 USD355 652,00000 DJF
5000 USD889 130,00000 DJF
10000 USD1 778 260,00000 DJF