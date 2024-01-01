франк Джибути доллары США История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса франк Джибути доллары США. Это сводная страница франк Джибути (DJF) доллары США (USD) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные DJF и USD за 5 лет с 09-11-2019 по 09-11-2024.
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График изменения обменного курса DJF к USD
1 DJF = 0,00562 USD
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История обменного курса франк Джибути–доллары США
Обменный курс франка Джибути/доллары США сейчас составляет 0,006, отражая изменение в размере 0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.130% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/доллары США колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,006, и минимумом, равным 0,006, на 02-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.139%.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в доллары США
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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