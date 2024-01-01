Франки Джибути в австралийские доллары

Сконвертируйте DJF в AUD по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = A$0,008542 AUD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DJF к AUD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AUD
1 DJF в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00860,0086
Низкий0,00830,0081
В среднем0,00850,0084
Изменение2.40%-0.21%
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Соотношение 1 DJF к AUD

За последние 30 дней максимальный курс DJF к AUD составил 0,0086, а минимальный — 0,0083. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0085. Изменение курса DJF к AUD в процентном соотношении составило 2.40.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к AUD составил 0,0086, а минимальный — 0,0081. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0084. Изменение курса DJF к AUD в процентном соотношении составило -0.21.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

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DJF в JPY

DJF в RUB

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DJF в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Австралийский доллар
1 DJF0,00854 AUD
5 DJF0,04271 AUD
10 DJF0,08542 AUD
20 DJF0,17084 AUD
50 DJF0,42709 AUD
100 DJF0,85418 AUD
250 DJF2,13544 AUD
500 DJF4,27089 AUD
1000 DJF8,54177 AUD
2000 DJF17,08354 AUD
5000 DJF42,70885 AUD
10000 DJF85,41770 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Франк Джибути
1 AUD117,07200 DJF
5 AUD585,36000 DJF
10 AUD1 170,72000 DJF
20 AUD2 341,44000 DJF
50 AUD5 853,60000 DJF
100 AUD11 707,20000 DJF
250 AUD29 268,00000 DJF
500 AUD58 536,00000 DJF
1000 AUD117 072,00000 DJF
2000 AUD234 144,00000 DJF
5000 AUD585 360,00000 DJF
10000 AUD1 170 720,00000 DJF