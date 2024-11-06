История обменного курса франк Джибути–австралийские доллары

Обменный курс франка Джибути/австралийские доллары сейчас составляет 0,009, отражая изменение в размере 0.427% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.235% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/австралийские доллары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,009, и минимумом, равным 0,008, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.728%.