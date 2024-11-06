История обменного курса австралийский доллар–франки Джибути

Обменный курс австралийских доллара/франки Джибути сейчас составляет 116,912, отражая изменение в размере -1.331% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.083% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/франки Джибути колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 118,920, и минимумом, равным 115,841, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.723%.