澳元兌吉布地法郎匯率歷史紀錄

今日，澳元兌吉布地法郎的匯率目前為116.460，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.949%。

在過去一星期，澳元兌吉布地法郎的匯率波動，在21-07-2024高見119.033，並在25-07-2024低見115.936。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.284%。