فرنك جيبوتي إلى دولار أسترالي

تحويل DJF إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ djf
٨٫٧٧ aud

1.00000 DJF = 0.00877 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:13 UTC
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DJF إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.066188.63561.438761.664870.967418.2437
1GBP1.1540711.2303102.2871.660351.921291.1164521.0536
1USD0.9380.81281183.141.349551.561650.907417.1126
1INR0.01128220.00977640.012027910.01623230.01878330.01091410.205829

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Djiboutian franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / دولار أسترالي
1 DJF0.00877 AUD
5 DJF0.04385 AUD
10 DJF0.08771 AUD
20 DJF0.17542 AUD
50 DJF0.43854 AUD
100 DJF0.87708 AUD
250 DJF2.19271 AUD
500 DJF4.38542 AUD
1000 DJF8.77083 AUD
2000 DJF17.54166 AUD
5000 DJF43.85415 AUD
10000 DJF87.70830 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Djiboutian Franc
1 AUD114.01400 DJF
5 AUD570.07000 DJF
10 AUD1140.14000 DJF
20 AUD2280.28000 DJF
50 AUD5700.70000 DJF
100 AUD11401.40000 DJF
250 AUD28503.50000 DJF
500 AUD57007.00000 DJF
1000 AUD114014.00000 DJF
2000 AUD228028.00000 DJF
5000 AUD570070.00000 DJF
10000 AUD1140140.00000 DJF