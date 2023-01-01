تاكا بنغلاديشي إلى بالبوا بنمي

تحويل BDT إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
9.11 pab

1.00000 BDT = 0.00911 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 4:51 UTC
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BDT إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063588.3631.434871.660290.957418.2146
1GBP1.1582111.2318102.3471.661941.923031.1088721.097
1USD0.94030.81182183.0871.34921.561160.900217.127
1INR0.0113170.009770720.012035610.01623840.01878940.01083440.206133

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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BDT إلى PHP

BDT إلى GBP

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Panamanian Balboa
1 BDT0.00911 PAB
5 BDT0.04556 PAB
10 BDT0.09112 PAB
20 BDT0.18223 PAB
50 BDT0.45558 PAB
100 BDT0.91116 PAB
250 BDT2.27791 PAB
500 BDT4.55581 PAB
1000 BDT9.11162 PAB
2000 BDT18.22324 PAB
5000 BDT45.55810 PAB
10000 BDT91.11620 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Bangladeshi Taka
1 PAB109.75000 BDT
5 PAB548.75000 BDT
10 PAB1097.50000 BDT
20 PAB2195.00000 BDT
50 PAB5487.50000 BDT
100 PAB10975.00000 BDT
250 PAB27437.50000 BDT
500 PAB54875.00000 BDT
1000 PAB109750.00000 BDT
2000 PAB219500.00000 BDT
5000 PAB548750.00000 BDT
10000 PAB1097500.00000 BDT