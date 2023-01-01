تاكا بنغلاديشي إلى درهم إماراتي

تحويل BDT إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٣٣٫٤٧ aed

1.00000 BDT = 0.03347 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 4:40 UTC
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BDT إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.063788.37651.434881.660090.9572518.2174
1GBP1.1584111.2322102.3761.662181.923061.1088921.1032
1USD0.94020.811557183.0841.348951.560670.917.1264
1INR0.01131520.00976790.01203610.0162360.01878430.01083240.206134

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BDT0.03347 AED
5 BDT0.16733 AED
10 BDT0.33467 AED
20 BDT0.66933 AED
50 BDT1.67333 AED
100 BDT3.34665 AED
250 BDT8.36663 AED
500 BDT16.73325 AED
1000 BDT33.46650 AED
2000 BDT66.93300 AED
5000 BDT167.33250 AED
10000 BDT334.66500 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Bangladeshi Taka
1 AED29.88060 BDT
5 AED149.40300 BDT
10 AED298.80600 BDT
20 AED597.61200 BDT
50 AED1494.03000 BDT
100 AED2988.06000 BDT
250 AED7470.15000 BDT
500 AED14940.30000 BDT
1000 AED29880.60000 BDT
2000 AED59761.20000 BDT
5000 AED149403.00000 BDT
10000 AED298806.00000 BDT