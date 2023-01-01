تاكا بنغلاديشي إلى فرنك سويسري

تحويل BDT إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٨٫٢٠ chf

1.00000 BDT = 0.00820 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 4:43 UTC
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BDT إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0636588.3761.434811.659880.9572518.2173
1GBP1.1584111.23215102.3761.662111.922831.1088921.1033
1USD0.940150.811589183.08751.348951.560550.917.1272
1INR0.01131530.009767890.012035510.01623530.0187820.0108320.206134

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الفرنك السويسري
1 BDT0.00820 CHF
5 BDT0.04100 CHF
10 BDT0.08200 CHF
20 BDT0.16401 CHF
50 BDT0.41002 CHF
100 BDT0.82005 CHF
250 BDT2.05011 CHF
500 BDT4.10023 CHF
1000 BDT8.20046 CHF
2000 BDT16.40092 CHF
5000 BDT41.00230 CHF
10000 BDT82.00460 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Bangladeshi Taka
1 CHF121.94400 BDT
5 CHF609.72000 BDT
10 CHF1219.44000 BDT
20 CHF2438.88000 BDT
50 CHF6097.20000 BDT
100 CHF12194.40000 BDT
250 CHF30486.00000 BDT
500 CHF60972.00000 BDT
1000 CHF121944.00000 BDT
2000 CHF243888.00000 BDT
5000 CHF609720.00000 BDT
10000 CHF1219440.00000 BDT