تاكا بنغلاديشي إلى ريال سعودي

تحويل BDT إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
34.18 sar

1.00000 BDT = 0.03418 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:52 UTC
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BDT إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.37691.434661.660030.957318.2145
1GBP1.1583511.23195102.3751.66191.922971.1088821.0995
1USD0.94030.811721183.11.3491.560910.9001517.1269
1INR0.01131520.009768010.012033710.01623350.01878360.01083210.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / ريال سعودي
1 BDT0.03418 SAR
5 BDT0.17088 SAR
10 BDT0.34176 SAR
20 BDT0.68352 SAR
50 BDT1.70880 SAR
100 BDT3.41759 SAR
250 BDT8.54397 SAR
500 BDT17.08795 SAR
1000 BDT34.17590 SAR
2000 BDT68.35180 SAR
5000 BDT170.87950 SAR
10000 BDT341.75900 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Bangladeshi Taka
1 SAR29.26040 BDT
5 SAR146.30200 BDT
10 SAR292.60400 BDT
20 SAR585.20800 BDT
50 SAR1463.02000 BDT
100 SAR2926.04000 BDT
250 SAR7315.10000 BDT
500 SAR14630.20000 BDT
1000 SAR29260.40000 BDT
2000 SAR58520.80000 BDT
5000 SAR146302.00000 BDT
10000 SAR292604.00000 BDT