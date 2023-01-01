تاكا بنغلاديشي إلى دينار جزائري

تحويل BDT إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
١٬٢٤٨٫٣٦ dzd

1.00000 BDT = 1.24836 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:43 UTC
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BDT إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063588.35561.434611.659640.9572518.2146
1GBP1.1586111.23215102.3671.662111.922831.1090821.103
1USD0.94030.811589183.081.348951.560550.900117.127
1INR0.01131790.009768770.012036610.01623680.01878370.01083410.206151

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Algerian Dinar
1 BDT1.24836 DZD
5 BDT6.24180 DZD
10 BDT12.48360 DZD
20 BDT24.96720 DZD
50 BDT62.41800 DZD
100 BDT124.83600 DZD
250 BDT312.09000 DZD
500 BDT624.18000 DZD
1000 BDT1248.36000 DZD
2000 BDT2496.72000 DZD
5000 BDT6241.80000 DZD
10000 BDT12483.60000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Bangladeshi Taka
1 DZD0.80105 BDT
5 DZD4.00524 BDT
10 DZD8.01048 BDT
20 DZD16.02096 BDT
50 DZD40.05240 BDT
100 DZD80.10480 BDT
250 DZD200.26200 BDT
500 DZD400.52400 BDT
1000 DZD801.04800 BDT
2000 DZD1602.09600 BDT
5000 DZD4005.24000 BDT
10000 DZD8010.48000 BDT