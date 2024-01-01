Bangladeş takasından Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile BDT → DZD çevirin

1.000 bdt
1.229,93 dzd

1,000 BDT = 1,230 DZD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bangladeş takasından Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bangladeş takası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Cezayir Dinarı
1 BDT1,22993 DZD
5 BDT6,14965 DZD
10 BDT12,29930 DZD
20 BDT24,59860 DZD
50 BDT61,49650 DZD
100 BDT122,99300 DZD
250 BDT307,48250 DZD
500 BDT614,96500 DZD
1000 BDT1.229,93000 DZD
2000 BDT2.459,86000 DZD
5000 BDT6.149,65000 DZD
10000 BDT12.299,30000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Bangladeş Takası
1 DZD0,81306 BDT
5 DZD4,06528 BDT
10 DZD8,13055 BDT
20 DZD16,26110 BDT
50 DZD40,65275 BDT
100 DZD81,30550 BDT
250 DZD203,26375 BDT
500 DZD406,52750 BDT
1000 DZD813,05500 BDT
2000 DZD1.626,11000 BDT
5000 DZD4.065,27500 BDT
10000 DZD8.130,55000 BDT