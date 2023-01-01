تاكا بنغلاديشي إلى روبية سيشيلية

تحويل BDT إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
124.10 scr

1.00000 BDT = 0.12410 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 SCR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.37691.434661.660030.957318.2145
1GBP1.1583511.23195102.3751.66191.922971.1088821.0995
1USD0.94030.811721183.11.3491.560910.9001517.1269
1INR0.01131520.009768010.012033710.01623350.01878360.01083210.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / روبية سيشيل
1 BDT0.12410 SCR
5 BDT0.62050 SCR
10 BDT1.24101 SCR
20 BDT2.48202 SCR
50 BDT6.20505 SCR
100 BDT12.41010 SCR
250 BDT31.02525 SCR
500 BDT62.05050 SCR
1000 BDT124.10100 SCR
2000 BDT248.20200 SCR
5000 BDT620.50500 SCR
10000 BDT1241.01000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / Bangladeshi Taka
1 SCR8.05794 BDT
5 SCR40.28970 BDT
10 SCR80.57940 BDT
20 SCR161.15880 BDT
50 SCR402.89700 BDT
100 SCR805.79400 BDT
250 SCR2014.48500 BDT
500 SCR4028.97000 BDT
1000 SCR8057.94000 BDT
2000 SCR16115.88000 BDT
5000 SCR40289.70000 BDT
10000 SCR80579.40000 BDT