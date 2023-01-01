تاكا بنغلاديشي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل BDT إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٢٠٨٫٩٨ czk

1.00000 BDT = 0.20898 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 4:43 UTC
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BDT إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0636588.3761.434811.659880.9572518.2173
1GBP1.1584111.23215102.3761.662111.922831.1088921.1033
1USD0.940150.811589183.08751.348951.560550.917.1272
1INR0.01131530.009767890.012035510.01623530.0187820.0108320.206134

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BDT0.20898 CZK
5 BDT1.04490 CZK
10 BDT2.08980 CZK
20 BDT4.17960 CZK
50 BDT10.44900 CZK
100 BDT20.89800 CZK
250 BDT52.24500 CZK
500 BDT104.49000 CZK
1000 BDT208.98000 CZK
2000 BDT417.96000 CZK
5000 BDT1044.90000 CZK
10000 BDT2089.80000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Bangladeshi Taka
1 CZK4.78514 BDT
5 CZK23.92570 BDT
10 CZK47.85140 BDT
20 CZK95.70280 BDT
50 CZK239.25700 BDT
100 CZK478.51400 BDT
250 CZK1196.28500 BDT
500 CZK2392.57000 BDT
1000 CZK4785.14000 BDT
2000 CZK9570.28000 BDT
5000 CZK23925.70000 BDT
10000 CZK47851.40000 BDT