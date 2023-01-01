تاكا بنغلاديشي إلى زلوتي بولندي

تحويل BDT إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٣٩٫٥٢ pln

1.00000 BDT = 0.03952 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 4:51 UTC
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BDT إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063588.3631.434871.660290.957418.2146
1GBP1.1582111.2318102.3471.661941.923031.1088721.097
1USD0.94030.81182183.0871.34921.561160.900217.127
1INR0.0113170.009770720.012035610.01623840.01878940.01083440.206133

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الزلوتي البولندي
1 BDT0.03952 PLN
5 BDT0.19758 PLN
10 BDT0.39516 PLN
20 BDT0.79032 PLN
50 BDT1.97581 PLN
100 BDT3.95162 PLN
250 BDT9.87905 PLN
500 BDT19.75810 PLN
1000 BDT39.51620 PLN
2000 BDT79.03240 PLN
5000 BDT197.58100 PLN
10000 BDT395.16200 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Bangladeshi Taka
1 PLN25.30610 BDT
5 PLN126.53050 BDT
10 PLN253.06100 BDT
20 PLN506.12200 BDT
50 PLN1265.30500 BDT
100 PLN2530.61000 BDT
250 PLN6326.52500 BDT
500 PLN12653.05000 BDT
1000 PLN25306.10000 BDT
2000 PLN50612.20000 BDT
5000 PLN126530.50000 BDT
10000 PLN253061.00000 BDT