1 زلوتي بولندي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل PLN إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١ pln
٢٦٫٥٩ bdt

1.00000 PLN = 26.58770 BDT

Mid-market exchange rate at 05:43
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.93120.80791883.19880.89681298.3411.031622.7194
1EUR1.073910.867689.34720.96331394.2911.846624.398
1GBP1.237751.15261102.9791.11031607.0213.654428.1213
1INR0.01201940.01119230.0097106910.01077915.60530.1325930.27307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Bangladeshi Taka
1 PLN26.58770 BDT
5 PLN132.93850 BDT
10 PLN265.87700 BDT
20 PLN531.75400 BDT
50 PLN1329.38500 BDT
100 PLN2658.77000 BDT
250 PLN6646.92500 BDT
500 PLN13293.85000 BDT
1000 PLN26587.70000 BDT
2000 PLN53175.40000 BDT
5000 PLN132938.50000 BDT
10000 PLN265877.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الزلوتي البولندي
1 BDT0.03761 PLN
5 BDT0.18806 PLN
10 BDT0.37611 PLN
20 BDT0.75223 PLN
50 BDT1.88057 PLN
100 BDT3.76113 PLN
250 BDT9.40282 PLN
500 BDT18.80565 PLN
1000 BDT37.61130 PLN
2000 BDT75.22260 PLN
5000 BDT188.05650 PLN
10000 BDT376.11300 PLN