تاكا بنغلاديشي إلى دينار صربي

تحويل BDT إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٩٩٧٫٧٧ rsd

1.00000 BDT = 0.99777 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:52 UTC
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BDT إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.37691.434661.660030.957318.2145
1GBP1.1583511.23195102.3751.66191.922971.1088821.0995
1USD0.94030.811721183.11.3491.560910.9001517.1269
1INR0.01131520.009768010.012033710.01623350.01878360.01083210.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الدينار الصربي
1 BDT0.99777 RSD
5 BDT4.98884 RSD
10 BDT9.97768 RSD
20 BDT19.95536 RSD
50 BDT49.88840 RSD
100 BDT99.77680 RSD
250 BDT249.44200 RSD
500 BDT498.88400 RSD
1000 BDT997.76800 RSD
2000 BDT1995.53600 RSD
5000 BDT4988.84000 RSD
10000 BDT9977.68000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / Bangladeshi Taka
1 RSD1.00224 BDT
5 RSD5.01120 BDT
10 RSD10.02240 BDT
20 RSD20.04480 BDT
50 RSD50.11200 BDT
100 RSD100.22400 BDT
250 RSD250.56000 BDT
500 RSD501.12000 BDT
1000 RSD1002.24000 BDT
2000 RSD2004.48000 BDT
5000 RSD5011.20000 BDT
10000 RSD10022.40000 BDT