تاكا بنغلاديشي إلى فرنك قمري

تحويل BDT إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٤٬١٩٧ kmf

1.00000 BDT = 4.19699 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.37151.434611.659510.957318.2145
1GBP1.1584811.23205102.3771.661971.922521.1090121.1012
1USD0.94030.811655183.0951.348951.560430.9001517.1269
1INR0.01131590.00976780.012034410.01623380.01877880.01083280.206112

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / فرنك جزر القمر
1 BDT4.19699 KMF
5 BDT20.98495 KMF
10 BDT41.96990 KMF
20 BDT83.93980 KMF
50 BDT209.84950 KMF
100 BDT419.69900 KMF
250 BDT1049.24750 KMF
500 BDT2098.49500 KMF
1000 BDT4196.99000 KMF
2000 BDT8393.98000 KMF
5000 BDT20984.95000 KMF
10000 BDT41969.90000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Bangladeshi Taka
1 KMF0.23827 BDT
5 KMF1.19133 BDT
10 KMF2.38266 BDT
20 KMF4.76532 BDT
50 KMF11.91330 BDT
100 KMF23.82660 BDT
250 KMF59.56650 BDT
500 KMF119.13300 BDT
1000 KMF238.26600 BDT
2000 KMF476.53200 BDT
5000 KMF1191.33000 BDT
10000 KMF2382.66000 BDT