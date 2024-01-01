Bangladeş takasından Komor frangına

Reel döviz kuru ile BDT → KMF çevirin

1.000 bdt
4.223 kmf

1,000 BDT = 4,223 KMF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bangladeş takasından Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bangladeş takası için en iyi döviz çiftleri

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Komor Frangı
1 BDT4,22307 KMF
5 BDT21,11535 KMF
10 BDT42,23070 KMF
20 BDT84,46140 KMF
50 BDT211,15350 KMF
100 BDT422,30700 KMF
250 BDT1.055,76750 KMF
500 BDT2.111,53500 KMF
1000 BDT4.223,07000 KMF
2000 BDT8.446,14000 KMF
5000 BDT21.115,35000 KMF
10000 BDT42.230,70000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Bangladeş Takası
1 KMF0,23680 BDT
5 KMF1,18398 BDT
10 KMF2,36795 BDT
20 KMF4,73590 BDT
50 KMF11,83975 BDT
100 KMF23,67950 BDT
250 KMF59,19875 BDT
500 KMF118,39750 BDT
1000 KMF236,79500 BDT
2000 KMF473,59000 BDT
5000 KMF1.183,97500 BDT
10000 KMF2.367,95000 BDT