تاكا بنغلاديشي إلى دينار كويتي

تحويل BDT إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
2.815 kwd

1.00000 BDT = 0.00282 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:48 UTC
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BDT إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.37151.434611.659510.957318.2145
1GBP1.1584811.23205102.3771.661971.922521.1090121.1012
1USD0.94030.811655183.0951.348951.560430.9001517.1269
1INR0.01131590.00976780.012034410.01623380.01877880.01083280.206112

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Kuwaiti Dinar
1 BDT0.00282 KWD
5 BDT0.01408 KWD
10 BDT0.02815 KWD
20 BDT0.05631 KWD
50 BDT0.14077 KWD
100 BDT0.28154 KWD
250 BDT0.70385 KWD
500 BDT1.40770 KWD
1000 BDT2.81540 KWD
2000 BDT5.63080 KWD
5000 BDT14.07700 KWD
10000 BDT28.15400 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Bangladeshi Taka
1 KWD355.18900 BDT
5 KWD1775.94500 BDT
10 KWD3551.89000 BDT
20 KWD7103.78000 BDT
50 KWD17759.45000 BDT
100 KWD35518.90000 BDT
250 KWD88797.25000 BDT
500 KWD177594.50000 BDT
1000 KWD355189.00000 BDT
2000 KWD710378.00000 BDT
5000 KWD1775945.00000 BDT
10000 KWD3551890.00000 BDT