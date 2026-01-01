10 آلاف دينار كويتي إلى تاكا بنغلاديشي
حوّل KWD إلى BDT بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KWD إلى BDT،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KWD إلى BDT متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KWD إلى BDT اليوم
|KWD
|BDT
|1 KWD
|400.20 BDT
|5 KWD
|2,000.98 BDT
|10 KWD
|4,001.96 BDT
|20 KWD
|8,003.92 BDT
|50 KWD
|20,009.80 BDT
|100 KWD
|40,019.60 BDT
|250 KWD
|100,049 BDT
|500 KWD
|200,098 BDT
|1000 KWD
|400,196 BDT
|2000 KWD
|800,392 BDT
|5000 KWD
|2,000,980.00 BDT
|10000 KWD
|4,001,960.00 BDT
|BDT
|KWD
|1 BDT
|0.002 KWD
|5 BDT
|0.012 KWD
|10 BDT
|0.025 KWD
|20 BDT
|0.050 KWD
|50 BDT
|0.125 KWD
|100 BDT
|0.250 KWD
|250 BDT
|0.625 KWD
|500 BDT
|1.249 KWD
|1000 BDT
|2.499 KWD
|2000 BDT
|4.998 KWD
|5000 BDT
|12.494 KWD
|10000 BDT
|24.988 KWD