تاكا بنغلاديشي إلى دولار جزر سليمان

تحويل BDT إلى SBD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٧٧٫٢٢ sbd

1.00000 BDT = 0.07722 SBD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:51 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BDT إلى SBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 SBD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.37691.434661.660030.957318.2145
1GBP1.1583511.23195102.3751.66191.922971.1088821.0995
1USD0.94030.811721183.11.3491.560910.9001517.1269
1INR0.01131520.009768010.012033710.01623350.01878360.01083210.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى دولار جزر سليمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى SBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

BDT إلى USD

BDT إلى EUR

BDT إلى AUD

BDT إلى PHP

BDT إلى GBP

BDT إلى INR

BDT إلى CAD

BDT إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار جزر سليمان
1 BDT0.07722 SBD
5 BDT0.38609 SBD
10 BDT0.77217 SBD
20 BDT1.54434 SBD
50 BDT3.86085 SBD
100 BDT7.72171 SBD
250 BDT19.30428 SBD
500 BDT38.60855 SBD
1000 BDT77.21710 SBD
2000 BDT154.43420 SBD
5000 BDT386.08550 SBD
10000 BDT772.17100 SBD
معدلات التحويل دولار جزر سليمان / Bangladeshi Taka
1 SBD12.95050 BDT
5 SBD64.75250 BDT
10 SBD129.50500 BDT
20 SBD259.01000 BDT
50 SBD647.52500 BDT
100 SBD1295.05000 BDT
250 SBD3237.62500 BDT
500 SBD6475.25000 BDT
1000 SBD12950.50000 BDT
2000 SBD25901.00000 BDT
5000 SBD64752.50000 BDT
10000 SBD129505.00000 BDT