تاكا بنغلاديشي إلى فرنك رواندي

تحويل BDT إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
١٠٬٩٣١ rwf

1.00000 BDT = 10.93100 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.37691.434661.660030.957318.2145
1GBP1.1583511.23195102.3751.66191.922971.1088821.0995
1USD0.94030.811721183.11.3491.560910.9001517.1269
1INR0.01131520.009768010.012033710.01623350.01878360.01083210.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Rwandan Franc
1 BDT10.93100 RWF
5 BDT54.65500 RWF
10 BDT109.31000 RWF
20 BDT218.62000 RWF
50 BDT546.55000 RWF
100 BDT1093.10000 RWF
250 BDT2732.75000 RWF
500 BDT5465.50000 RWF
1000 BDT10931.00000 RWF
2000 BDT21862.00000 RWF
5000 BDT54655.00000 RWF
10000 BDT109310.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / Bangladeshi Taka
1 RWF0.09148 BDT
5 RWF0.45741 BDT
10 RWF0.91483 BDT
20 RWF1.82965 BDT
50 RWF4.57414 BDT
100 RWF9.14827 BDT
250 RWF22.87067 BDT
500 RWF45.74135 BDT
1000 RWF91.48270 BDT
2000 RWF182.96540 BDT
5000 RWF457.41350 BDT
10000 RWF914.82700 BDT