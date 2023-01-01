تاكا بنغلاديشي إلى ساماني طاجيكي

تحويل BDT إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
100 tjs

1.00000 BDT = 0.10000 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى TJS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 TJS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.36921.434851.660320.957418.2162
1GBP1.1583511.23195102.3571.661961.923121.10921.0995
1USD0.94020.811721183.0851.349051.561040.9001517.1269
1INR0.01131620.009769770.012035910.0162370.01878840.01083410.206137

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Tajikistani Somoni
1 BDT0.10000 TJS
5 BDT0.50000 TJS
10 BDT1.00000 TJS
20 BDT2.00000 TJS
50 BDT5.00000 TJS
100 BDT10.00000 TJS
250 BDT25.00000 TJS
500 BDT50.00000 TJS
1000 BDT100.00000 TJS
2000 BDT200.00000 TJS
5000 BDT500.00000 TJS
10000 BDT1000.00000 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / Bangladeshi Taka
1 TJS10.00000 BDT
5 TJS50.00000 BDT
10 TJS100.00000 BDT
20 TJS200.00000 BDT
50 TJS500.00000 BDT
100 TJS1000.00000 BDT
250 TJS2500.00000 BDT
500 TJS5000.00000 BDT
1000 TJS10000.00000 BDT
2000 TJS20000.00000 BDT
5000 TJS50000.00000 BDT
10000 TJS100000.00000 BDT