تاكا بنغلاديشي إلى سيدي غاني

تحويل BDT إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
١٠٢٫١٤ ghs

1.00000 BDT = 0.10214 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 4:45 UTC
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BDT إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.35961.434741.65980.957318.2165
1GBP1.1584811.23215102.3621.662111.922831.1090121.1033
1USD0.94020.811589183.0761.348951.560550.9000517.1272
1INR0.01131740.009769240.012037210.01623750.01878460.01083410.206163

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Ghanaian Cedi
1 BDT0.10214 GHS
5 BDT0.51070 GHS
10 BDT1.02141 GHS
20 BDT2.04282 GHS
50 BDT5.10705 GHS
100 BDT10.21410 GHS
250 BDT25.53525 GHS
500 BDT51.07050 GHS
1000 BDT102.14100 GHS
2000 BDT204.28200 GHS
5000 BDT510.70500 GHS
10000 BDT1021.41000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Bangladeshi Taka
1 GHS9.79037 BDT
5 GHS48.95185 BDT
10 GHS97.90370 BDT
20 GHS195.80740 BDT
50 GHS489.51850 BDT
100 GHS979.03700 BDT
250 GHS2447.59250 BDT
500 GHS4895.18500 BDT
1000 GHS9790.37000 BDT
2000 GHS19580.74000 BDT
5000 GHS48951.85000 BDT
10000 GHS97903.70000 BDT