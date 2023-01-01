جنيه لبناني (LBP)
اسم العملة
جنيه لبناني
رمز العملة
ل.ل.
سعر الصرف LBP
|USD
|CAD
|NZD
|AUD
|EUR
|SGD
|ZAR
|GBP
|من LBP
|0.00007
|0.00009
|0.00011
|0.00010
|0.00006
|0.00009
|0.00126
|0.00005
|إلى LBP
|15030.00000
|11154.80000
|8906.03000
|9674.81000
|16000.90000
|10998.50000
|796.81500
|18525.20000
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.