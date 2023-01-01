جنيه لبناني (LBP)

اسم العملة

جنيه لبناني

رمز العملة

ل.ل.

سعر الصرف LBP

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
من LBP0.000070.000090.000110.000100.000060.000090.001260.00005
إلى LBP15030.0000011154.800008906.030009674.8100016000.9000010998.50000796.8150018525.20000

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف ليرة لبنانية