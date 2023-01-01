ليرة لبنانية إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل LBP إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫٠٥ fkp

1.00000 LBP = 0.00005 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:3 UTC
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LBP إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436281.660880.964118.3188
1GBP1.1528711.22925102.1751.655921.914871.1114821.1202
1USD0.93790.813504183.121.34711.557750.904217.1814
1INR0.01128380.009787110.012030810.01620670.0187410.01087820.206706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / جنيه جزر فوكلاند
1 LBP0.00005 FKP
5 LBP0.00027 FKP
10 LBP0.00054 FKP
20 LBP0.00108 FKP
50 LBP0.00270 FKP
100 LBP0.00540 FKP
250 LBP0.01349 FKP
500 LBP0.02698 FKP
1000 LBP0.05396 FKP
2000 LBP0.10792 FKP
5000 LBP0.26980 FKP
10000 LBP0.53961 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / جنيه لبناني
1 FKP18532.00000 LBP
5 FKP92660.00000 LBP
10 FKP185320.00000 LBP
20 FKP370640.00000 LBP
50 FKP926600.00000 LBP
100 FKP1853200.00000 LBP
250 FKP4633000.00000 LBP
500 FKP9266000.00000 LBP
1000 FKP18532000.00000 LBP
2000 FKP37064000.00000 LBP
5000 FKP92660000.00000 LBP
10000 FKP185320000.00000 LBP