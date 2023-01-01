ليرة لبنانية إلى بولا بوتسواني

تحويل LBP إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫٩١ bwp

1.00000 LBP = 0.00091 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.06688.60591.436061.660570.9637518.3156
1GBP1.1528711.22895102.151.655581.91441.1110821.1153
1USD0.93810.813703183.121.347151.557750.904117.1816
1INR0.01128590.009789490.012030810.01620730.0187410.0108770.206708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Botswanan Pula
1 LBP0.00091 BWP
5 LBP0.00454 BWP
10 LBP0.00908 BWP
20 LBP0.01815 BWP
50 LBP0.04538 BWP
100 LBP0.09077 BWP
250 LBP0.22692 BWP
500 LBP0.45384 BWP
1000 LBP0.90769 BWP
2000 LBP1.81538 BWP
5000 LBP4.53845 BWP
10000 LBP9.07689 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / جنيه لبناني
1 BWP1101.70000 LBP
5 BWP5508.50000 LBP
10 BWP11017.00000 LBP
20 BWP22034.00000 LBP
50 BWP55085.00000 LBP
100 BWP110170.00000 LBP
250 BWP275425.00000 LBP
500 BWP550850.00000 LBP
1000 BWP1101700.00000 LBP
2000 BWP2203400.00000 LBP
5000 BWP5508500.00000 LBP
10000 BWP11017000.00000 LBP