Lübnan lirasından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile LBP → BWP çevirin

1.000 lbp
0,92 bwp

1.00000 LBP = 0.00092 BWP

10:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.353551.641631.538820.93181.3472519.00210.796337
1 CAD0.73879811.212831.136870.6884070.99534614.03870.588332
1 NZD0.609150.82451510.937370.5676020.82067711.57510.485089
1 AUD0.649850.8796041.0668110.6055260.8755112.34850.5175

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Lübnan lirasından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Botsvana Pulası
1 LBP0.00092 BWP
5 LBP0.00458 BWP
10 LBP0.00915 BWP
20 LBP0.01831 BWP
50 LBP0.04576 BWP
100 LBP0.09153 BWP
250 LBP0.22882 BWP
500 LBP0.45764 BWP
1000 LBP0.91528 BWP
2000 LBP1.83055 BWP
5000 LBP4.57637 BWP
10000 LBP9.15275 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Lübnan Lirası
1 BWP1092.57000 LBP
5 BWP5462.85000 LBP
10 BWP10925.70000 LBP
20 BWP21851.40000 LBP
50 BWP54628.50000 LBP
100 BWP109257.00000 LBP
250 BWP273142.50000 LBP
500 BWP546285.00000 LBP
1000 BWP1092570.00000 LBP
2000 BWP2185140.00000 LBP
5000 BWP5462850.00000 LBP
10000 BWP10925700.00000 LBP