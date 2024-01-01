bin Lübnan lirasından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile LBP → BWP çevirin

1.000ل.ل. LBP = 0.0001524P BWP

21:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → BWP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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BWP
1 LBP → BWPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.00020.0002
Düşük0.00010.0001
Ortalama0.00010.0001
Değişim2.77%2.44%
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1 LBP → BWP istatistikleri

LBP → BWP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0002, en düşük 0.0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0001 oldu. LBP → BWP kurundaki değişiklik 2.77 değerindeydi.

LBP → BWP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0002, en düşük 0.0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0001 oldu. LBP → BWP kurundaki değişiklik 2.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - BWP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.408451.707211.546430.949051.342618.13820.79186
1 CAD0.7111.212121.097970.6738480.95324612.87810.562221
1 NZD0.585750.82510.9058220.5559250.78642810.62450.463832
1 AUD0.646650.9107741.1039710.6137240.86819211.72910.512056

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Lübnan Lirası / Botsvana Pulası
1 LBP0.00015 BWP
5 LBP0.00076 BWP
10 LBP0.00152 BWP
20 LBP0.00305 BWP
50 LBP0.00762 BWP
100 LBP0.01524 BWP
250 LBP0.03811 BWP
500 LBP0.07623 BWP
1000 LBP0.15245 BWP
2000 LBP0.30490 BWP
5000 LBP0.76225 BWP
10000 LBP1.52450 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Lübnan Lirası
1 BWP6559.54000 LBP
5 BWP32797.70000 LBP
10 BWP65595.40000 LBP
20 BWP131190.80000 LBP
50 BWP327977.00000 LBP
100 BWP655954.00000 LBP
250 BWP1639885.00000 LBP
500 BWP3279770.00000 LBP
1000 BWP6559540.00000 LBP
2000 BWP13119080.00000 LBP
5000 BWP32797700.00000 LBP
10000 BWP65595400.00000 LBP