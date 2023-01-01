20 بولا بوتسواني إلى ليرة لبنانية

تحويل BWP إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ bwp
٢٢٬١٥٤٫٢٠ lbp

1.00000 BWP = 1107.71000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 9:3 UTC
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BWP إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.0796589.27941.468381.670640.9549518.4872
1GBP1.1697311.26295104.4371.717681.954271.1170321.6259
1USD0.926250.791797182.69291.360051.547390.884517.1233
1INR0.01120080.009575150.012092910.0164470.01871250.01069620.207071

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / جنيه لبناني
1 BWP1107.71000 LBP
5 BWP5538.55000 LBP
10 BWP11077.10000 LBP
20 BWP22154.20000 LBP
50 BWP55385.50000 LBP
100 BWP110771.00000 LBP
250 BWP276927.50000 LBP
500 BWP553855.00000 LBP
1000 BWP1107710.00000 LBP
2000 BWP2215420.00000 LBP
5000 BWP5538550.00000 LBP
10000 BWP11077100.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Botswanan Pula
1 LBP0.00090 BWP
5 LBP0.00451 BWP
10 LBP0.00903 BWP
20 LBP0.01806 BWP
50 LBP0.04514 BWP
100 LBP0.09028 BWP
250 LBP0.22569 BWP
500 LBP0.45138 BWP
1000 LBP0.90276 BWP
2000 LBP1.80553 BWP
5000 LBP4.51382 BWP
10000 LBP9.02763 BWP