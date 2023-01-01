ليرة لبنانية إلى لمبيرة هندوراسية
تحويل LBP إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى لمبيرة هندوراسية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / جنيه لبناني
|1 HNL
|609.81100 LBP
|5 HNL
|3049.05500 LBP
|10 HNL
|6098.11000 LBP
|20 HNL
|12196.22000 LBP
|50 HNL
|30490.55000 LBP
|100 HNL
|60981.10000 LBP
|250 HNL
|152452.75000 LBP
|500 HNL
|304905.50000 LBP
|1000 HNL
|609811.00000 LBP
|2000 HNL
|1219622.00000 LBP
|5000 HNL
|3049055.00000 LBP
|10000 HNL
|6098110.00000 LBP