ليرة لبنانية إلى درهم إماراتي

تحويل LBP إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫٢٤ aed

1.00000 LBP = 0.00024 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 18:56 UTC
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LBP إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066288.62251.436281.661140.963718.3167
1GBP1.1527411.22895102.151.655521.91471.1108921.1126
1USD0.93790.813703183.121.34711.5580.903917.1794
1INR0.01128380.009789490.012030810.01620670.01874390.01087460.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 LBP0.00024 AED
5 LBP0.00122 AED
10 LBP0.00244 AED
20 LBP0.00489 AED
50 LBP0.01222 AED
100 LBP0.02444 AED
250 LBP0.06109 AED
500 LBP0.12219 AED
1000 LBP0.24437 AED
2000 LBP0.48874 AED
5000 LBP1.22186 AED
10000 LBP2.44371 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / جنيه لبناني
1 AED4092.13000 LBP
5 AED20460.65000 LBP
10 AED40921.30000 LBP
20 AED81842.60000 LBP
50 AED204606.50000 LBP
100 AED409213.00000 LBP
250 AED1023032.50000 LBP
500 AED2046065.00000 LBP
1000 AED4092130.00000 LBP
2000 AED8184260.00000 LBP
5000 AED20460650.00000 LBP
10000 AED40921300.00000 LBP