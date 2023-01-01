ليرة لبنانية إلى لاري جورجي

تحويل LBP إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
0.18 gel

1.00000 LBP = 0.00018 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 19:4 UTC
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LBP إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066388.63091.436251.66090.9641518.3199
1GBP1.152811.22925102.1751.655741.914721.1114821.1195
1USD0.93780.813504183.121.346951.557630.90417.1808
1INR0.01128280.009787110.012030810.01620490.01873960.01087580.206699

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / لاري جورجي
1 LBP0.00018 GEL
5 LBP0.00089 GEL
10 LBP0.00179 GEL
20 LBP0.00358 GEL
50 LBP0.00895 GEL
100 LBP0.01790 GEL
250 LBP0.04474 GEL
500 LBP0.08948 GEL
1000 LBP0.17897 GEL
2000 LBP0.35793 GEL
5000 LBP0.89484 GEL
10000 LBP1.78967 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / جنيه لبناني
1 GEL5587.61000 LBP
5 GEL27938.05000 LBP
10 GEL55876.10000 LBP
20 GEL111752.20000 LBP
50 GEL279380.50000 LBP
100 GEL558761.00000 LBP
250 GEL1396902.50000 LBP
500 GEL2793805.00000 LBP
1000 GEL5587610.00000 LBP
2000 GEL11175220.00000 LBP
5000 GEL27938050.00000 LBP
10000 GEL55876100.00000 LBP