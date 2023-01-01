ليرة لبنانية إلى غيلدر الأنتيل الهولندية

تحويل LBP إلى ANG بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
0.12 ang

1.00000 LBP = 0.00012 ANG

متوسط سعر صرف السوق عند 18:56 UTC
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LBP إلى ANG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 ANG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066288.62251.436281.661140.963718.3167
1GBP1.1527411.22895102.151.655521.91471.1108921.1126
1USD0.93790.813703183.121.34711.5580.903917.1794
1INR0.01128380.009789490.012030810.01620670.01874390.01087460.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى غيلدر الأنتيل الهولندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ANG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى ANG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / غيلدر جزر الأنتيل الهولندية
1 LBP0.00012 ANG
5 LBP0.00060 ANG
10 LBP0.00120 ANG
20 LBP0.00240 ANG
50 LBP0.00600 ANG
100 LBP0.01199 ANG
250 LBP0.02998 ANG
500 LBP0.05995 ANG
1000 LBP0.11991 ANG
2000 LBP0.23982 ANG
5000 LBP0.59955 ANG
10000 LBP1.19910 ANG
معدلات التحويل غيلدر جزر الأنتيل الهولندية / جنيه لبناني
1 ANG8339.58000 LBP
5 ANG41697.90000 LBP
10 ANG83395.80000 LBP
20 ANG166791.60000 LBP
50 ANG416979.00000 LBP
100 ANG833958.00000 LBP
250 ANG2084895.00000 LBP
500 ANG4169790.00000 LBP
1000 ANG8339580.00000 LBP
2000 ANG16679160.00000 LBP
5000 ANG41697900.00000 LBP
10000 ANG83395800.00000 LBP